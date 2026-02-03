Allerta Meteo Emilia-Romagna: domani 30 cm di neve, fiocchi fino a 500 metri

Allerta meteo per “piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori, neve“ in Emilia–Romagna: il nuovo avviso, che riporta un codice giallo per parte del territorio, è stato diramato questa mattina dalla protezione civile regionale sulla base delle previsioni Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna), ed è valido per l’intera giornata di domani 4 febbraio 2026. Di seguito il bollettino completo con tutti i dettagli.

Allerta Meteo in Emilia-Romagna, il bollettino

“Allerta GIALLA per piene dei fiumi nelle province di RE, MO, BO, FE, RA; per frane e piene dei corsi minori nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN; per neve nelle province di PC, PR, RE, MO“. Per la giornata di mercoledì 4 febbraio, si legge nel bollettino, “sono previste precipitazioni diffuse di debole-moderata intensità, localmente più intense e persistenti sul settore centrale dell’Appennino. Le precipitazioni potranno generare rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici con possibili superamenti delle soglie 1 nei corsi d’acqua del bolognese e della pianura emiliana centrale. Nelle aree collinari e montane sono possibili localizzati fenomeni franosi, ruscellamenti sui versanti e innalzamenti dei livelli idrometrici del reticolo minore. Sui rilievi emiliani le precipitazioni assumeranno carattere nevoso a quote comprese tra 500-600 m sui settori occidentali e 700-800 m su quelli centrali, dove la quota neve tenderà tuttavia a rialzarsi nel corso della giornata. Sono attesi accumuli nevosi al suolo pari a 5-10 cm sulle aree collinari e 20–30 cm sulle aree montane del settore occidentale, con valori localmente superiori sulle cime“.

