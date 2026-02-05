Allerta Meteo Emilia Romagna, domani ancora precipitazioni: attenzione a piene e frane, neve sui rilievi

Arpae e Protezione Civile regionale dell’Emilia Romagna hanno diramato un’allerta meteo per piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori, neve, valida per la giornata di domani, venerdì 6 febbraio. In particolare, è stata emessa un’allerta GIALLA per piene dei fiumi nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN; per frane e piene dei corsi minori nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN; per neve nelle province di PC, PR, RE, MO. Per la giornata di venerdì 6 febbraio, “sono previste precipitazioni diffuse su tutta la regione di debole-moderata intensità, localmente anche a carattere di rovescio sul settore centro-occidentale, in esaurimento nella seconda parte della giornata. Le precipitazioni previste potranno generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamento sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici, con possibili superamenti della soglia 1 nei corsi d’acqua dell’intera regione. Non si escludono altresì localizzati superamenti di soglia 2 nei tratti vallivi del settore centrale”, si legge nel bollettino di allerta.

“Sui rilievi emiliani le precipitazioni assumeranno carattere nevoso a partire dai 900 metri, con accumuli nevosi al suolo stimati attorno a 20-30cm sulle aree montane centro-occidentali e valori localmente superiori sulle cime”, riporta il bollettino.

