Allerta Meteo Emilia-Romagna: domani attenzione a frane e piene dei fiumi

Allerta meteo per “piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori“ in Emilia–Romagna: il nuovo avviso, che riporta un codice giallo per parte del territorio, è stato diramato questa mattina dalla protezione civile regionale sulla base delle previsioni Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna), ed è valido per l’intera giornata di domani 7 febbraio 2026. Di seguito il bollettino completo con tutti i dettagli.

Allerta Meteo in Emilia-Romagna, il bollettino

Per sabato 7 febbraio “non sono previsti fenomeni meteorologici significativi ai fini dell’allertamento. Tuttavia non si escludono rovesci sparsi di breve durata, localmente a carattere temporalesco, più probabili sul settore romagnolo, con possibili effetti associati occasionali“, si legge nel bollettino. “Il persistere delle precipitazioni lungo il crinale appenninico centro-occidentale potrà generare ruscellamenti sui versanti, innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua minori e localizzati fenomeni franosi. La criticità idraulica sulla pianura centrale è riferita alla propagazione delle piene lungo i fiumi Reno e Secchia generate dalle piogge delle giornate precedenti“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.