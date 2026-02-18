Allerta Meteo Emilia-Romagna: domani burrasca forte e temporali, le zone più colpite

Allerta meteo per “vento, piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori e altri fenomeni” in Emilia–Romagna: il nuovo avviso, che riporta un codice arancione e giallo per alcune aree del territorio, è stato diramato questa mattina dalla protezione civile regionale sulla base delle previsioni Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna), ed è valido per l’intera giornata di domani 19 febbraio 2026. Di seguito il bollettino completo con tutti i dettagli.

Allerta Meteo in Emilia-Romagna, il bollettino

Per la giornata di domani, giovedì 19 febbraio, “sono previste precipitazioni intense, localmente anche a carattere di rovescio e/o temporale, più probabili sul settore appenninico centro-occidentale e sulla pianura occidentale“, si legge nel bollettino. “Sono inoltre previsti venti meridionali di burrasca forte (75-88 Km/h) con rinforzi o raffiche di intensità superiore sull’intera fascia appenninica. Venti di burrasca moderata (62 – 74 km/h) dai quadranti meridionali con rinforzi o raffiche anche di intensità superiore sono previsti invece sulla pianura centro-orientale e sulla costa. Le precipitazioni previste potranno generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamento sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua con superamenti della soglia 1. Non si escludono localizzati superamenti della soglia 2. Sono inoltre previste condizioni del mare sotto costa che potranno generare localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale, in particolare nel settore centro-settentrionale“.

