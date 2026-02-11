Allerta Meteo Emilia-Romagna: domani burrasca forte, le zone più a rischio

Allerta meteo per vento in Emilia–Romagna: il nuovo avviso, che riporta un codice arancione e giallo per parte del territorio, è stato diramato questa mattina dalla protezione civile regionale sulla base delle previsioni Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna), ed è valido per l’intera giornata di domani 12 febbraio 2026. Di seguito il bollettino completo con tutti i dettagli.

Allerta Meteo in Emilia-Romagna, il bollettino

Nella giornata di giovedì 12 febbraio “sono previsti, in mattinata, venti forti (50-61 Km/h) da sud/ovest sulla dorsale appenninica, con rinforzi fino a burrasca forte (75-88 Km/h) sui crinali appenninici centro/orientali“, si legge nel bollettino. “Nelle aree montane non si escludono occasionali fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti e per la fusione del manto nevoso in atto“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.