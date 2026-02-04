Allerta Meteo Emilia-Romagna: domani codice giallo per le piene dei fiumi

Allerta meteo per le piene dei fiumi in Emilia–Romagna: il nuovo avviso, che riporta un codice giallo per parte del territorio, è stato diramato questa mattina dalla protezione civile regionale sulla base delle previsioni Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna), ed è valido per l’intera giornata di domani 5 febbraio 2026. Di seguito il bollettino completo con tutti i dettagli.

Allerta Meteo in Emilia-Romagna, il bollettino

Nella giornata di giovedì 5 febbraio “non sono previsti fenomeni meteorologici significativi ai fini dell’allertamento. La criticità idraulica gialla sulla pianura bolognese ed emiliana centrale è riferita alla propagazione delle piene generate dalle piogge delle giornate precedenti“, si legge nel bollettino. “Non si escludono nelle zone montane e collinari occasionali fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, a seguito delle precipitazioni pregresse o per la parziale fusione della neve presente sul suolo“.

