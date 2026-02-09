Allerta Meteo Emilia-Romagna: domani rovesci e vento forte, rischio frane

Allerta meteo per frane in Emilia–Romagna: il nuovo avviso, che riporta un codice giallo per parte del territorio, è stato diramato questa mattina dalla protezione civile regionale sulla base delle previsioni Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna), ed è valido per l’intera giornata di domani 10 febbraio 2026. Di seguito il bollettino completo con tutti i dettagli.

Allerta Meteo in Emilia-Romagna, il bollettino

“Allerta GIALLA per frane nelle province di PC, PR, RE, MO”. Per la giornata martedì 10 febbraio “sono previste precipitazioni localmente intense, anche a carattere di rovescio, più probabili sulla zona appenninica centro-occidentale, dove saranno possibili localizzati fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili“, riporta il bollettino. Nella seconda parte della giornata, inoltre, “non si escludono venti forti (50-61 Km/h) da sud-ovest con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore sul crinale appenninico“.

