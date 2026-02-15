Allerta Meteo Emilia Romagna: domani venti di burrasca e rischio frane, ecco dove

Arpae e Protezione Civile regionale dell’Emilia Romagna hanno diramato un’allerta meteo per vento valida per la giornata di domani, lunedì 16 febbraio. In particolare, è stata emessa allerta GIALLA per vento nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN. “Nella giornata di lunedì 16 febbraio sono previsti venti di burrasca moderata (62-74km/h) inizialmente da sud-ovest, in successiva rotazione da nord-ovest, con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, su tutte le aree montane. Nelle zone montane/collinari non si escludono localizzati fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti e della fusione del manto nevoso in atto. Sulla costa ferrarese non si escludono localizzati fenomeni di erosione e/o inondazione marina del litorale, in condizioni di livello del mare prossimo a 0.8 m e di vulnerabilità già presenti sul territorio”, si legge nel bollettino di allerta.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.