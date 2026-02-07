Allerta Meteo Emilia Romagna, rischio frane su zone montane e collinari: ecco dove

Arpae e Protezione Civile regionale dell’Emilia Romagna hanno diramato un’allerta per frane valida per la giornata di domani, domenica 8 febbraio. In particolare, è stata emessa allerta GIALLA per frane nelle province di PC, PR, RE, MO, BO. “Per la giornata di domenica 8 febbraio non sono previsti fenomeni meteorologici significativi ai fini dell’allertamento, tuttavia nelle zone montane e collinari centro-occidentali saranno possibili localizzati fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili”, si legge nel bollettino di allerta.

