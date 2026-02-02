Allerta Meteo Emilia-Romagna: rovesci in arrivo, domani burrasca e gelicidio

Allerta meteo per “piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori, vento e altri fenomeni“ in Emilia–Romagna: il nuovo avviso, che riporta un codice giallo per parte del territorio, è stato diramato questa mattina dalla protezione civile regionale sulla base delle previsioni Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna), ed è valido per l’intera giornata di domani 3 febbraio 2026. Di seguito il bollettino completo con tutti i dettagli.

Allerta Meteo in Emilia-Romagna, il bollettino

Per la giornata di martedì 3 febbraio, si legge nel bollettino, “sono previste precipitazioni intense, localmente anche a carattere di rovescio più probabili sul crinale dell’Appennino centro-occidentale. Le precipitazioni previste potranno generare rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici con possibili superamenti delle soglie 1 nei corsi d’acqua del settore emiliano centro occidentale e sul bolognese, lungo l’asta principale del Reno. Non si escludono tuttavia rapidi e localizzati superamenti di soglia 2 nei tratti montani dei corsi d’acqua del settore emiliano centrale. Nelle aree montane si potranno generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamenti sui versanti e innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo minore“. Sono previsti inoltre, “venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest con rinforzi o raffiche di intensità superiore sul crinale dell’intero Appennino. Sui rilievi occidentali sono previsti possibili locali episodi di pioggia che gela al suolo“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.