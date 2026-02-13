Allerta Meteo Emilia-Romagna: San Valentino col maltempo, “domani attenzione a frane e piene dei fiumi”

Allerta meteo per “frane e piene dei corsi minori, piene dei fiumi” in Emilia–Romagna: il nuovo avviso, che riporta un codice arancione e giallo per parte del territorio, è stato diramato questa mattina dalla protezione civile regionale sulla base delle previsioni Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna), ed è valido per l’intera giornata di domani 14 febbraio 2026. Di seguito il bollettino completo con tutti i dettagli.

Allerta Meteo in Emilia-Romagna, il bollettino

Per la giornata di sabato 14 febbraio “sono previste precipitazioni diffuse sul territorio regionale, con accumuli moderati sui rilievi appenninici, che potranno determinare fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, anche a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti e della fusione del manto nevoso in atto“, si legge nel bollettino. “Si prevedono inoltre innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua, con superamenti delle soglie 1, più probabili nel settore centro-occidentale della regione. La criticità costiera gialla nella zona D2 è riferita a puntuali situazioni di erosione in atto“.

