Allerta Meteo Francia, domani neve su gran parte del Nord: limitazioni ai voli a Parigi

L’autorità francese per l’aviazione civile ha intimato alle compagnie aeree di limitare i voli in arrivo e in partenza dagli aeroporti di Parigi domani, domenica 15 febbraio, a causa delle previsioni di neve e ghiaccio. La DGAC ha dichiarato di aver richiesto una riduzione del 30% dei voli nelle ore di punta all’aeroporto Charles de Gaulle e del 20% a Orly. Il Dipartimento ha consigliato ai viaggiatori di verificare con le compagnie aeree prima di recarsi in uno dei due aeroporti domani. Si prevede che domani gran parte della Francia settentrionale sarà interessata dalle nevicate, che secondo i meteorologi potrebbero avere ripercussioni sulle strade e sugli altri trasporti.