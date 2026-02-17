Allerta Meteo Friuli-Venezia Giulia: codice giallo per acqua alta, giovedì nuovo peggioramento

Fino a mercoledì sul Friuli-Venezia Giulia affluiranno correnti nordoccidentali secche e stabili. Giovedì 19 febbraio 2026 una profonda saccatura atlantica arriverà sull’Italia determinando un deciso peggioramento del tempo, secondo quanto riporta la Sala Operativa Regionale, che ha diramato l’allerta meteo codice giallo per acqua alta (dettagli di seguito). Oggi un quota, su Alpi e Prealpi Carniche, soffierà vento moderato da Nord/Ovest. Attesa marea sostenuta in serata. Da venerdì inizierà una fase anticiclonica duratura con tempo stabile e più mite.

