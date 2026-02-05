Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: da stasera acqua alta e mareggiate

La Protezione Civile regionale del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’allerta gialla per rischio idraulico costiero per acqua alta e mareggiate in corrispondenza dei picchi di marea previsti nella tarda serata di oggi e nella tarda mattina di domani, venerdì 6 febbraio, sulla zona di allerta FVG-C. L’allerta è valida dalle ore 22:00 di oggi alle ore 14:00 di domani. “L’intenso fronte che da ieri ha interessato la regione si sta esaurendo e spostando sui Balcani. Un altro, molto più debole, passerà domani in giornata. Cielo in prevalenza coperto con possibili piogge deboli, nel pomeriggio e in serata le precipitazioni tenderanno a cessare ovunque o, comunque saranno molto deboli. La marea sarà ancora sostenuta nella notte e nella mattinata di domani”, si legge nel bollettino di allerta.

