Allerta Meteo Friuli-Venezia Giulia: domani acqua alta, codice giallo

Oggi, domenica 15 febbraio 2026, affluiranno in quota correnti fredde e secche da Nord sul Friuli-Venezia Giulia. Domani le correnti saranno occidentali e umide. Martedì e mercoledì ancora temporaneo afflusso d’aria secca settentrionale prima di un ulteriore fronte atlantico in arrivo giovedì. È quanto riporta la Sala Operativa Regionale, che ha diramato un’allerta meteo codice giallo per il fenomeno dell’acqua alta (dettagli di seguito). Attesa nuvolosità variabile, probabilmente più persistente ad Est e sulla costa dove saranno più probabili locali piogge sparse. Sui monti possibile qualche breve e debole precipitazione, più probabile sulle Giulie con quota neve sui 500 metri circa.

