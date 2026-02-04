Allerta Meteo Friuli-Venezia Giulia: in arrivo piogge diffuse e neve abbondante

Una saccatura sul Mediterraneo fa affluire sul Nord Italia umide correnti meridionali in quota. Un fronte interesserà il Friuli-Venezia Giulia tra oggi e domani generando una depressione sull’alto Adriatico. Secondo quanto riporta la Sala Operativa Regionale, che ha emesso un codice giallo, oggi e fino alla mattinata di domani sono attese precipitazioni diffuse e anche intense, in particolare sulle Prealpi Carniche. Attese nevicate abbondanti con quota neve variabile e oscillante attorno ai 1000 metri; a quote inferiori nelle valli più interne e a quote superiori sulle Prealpi meridionali. Neve fino a fondovalle nel Tarvisiano. In quota gli accumuli di neve fresca saranno molto consistenti, specie sull’area del Piancavallo, mentre scendendo di quota la neve sarà più bagnata e pesante. Sulla costa acqua alta nella notte.

