Allerta Meteo Friuli-Venezia Giulia: maltempo a San Valentino, domani codice giallo

In queste ore un promontorio anticiclonico con aria relativamente mite e secca in quota determinerà stabilità in Friuli-Venezia Giulia, ma favorirà anche il ristagno d’aria molto umida nei bassi strati. Domani la regione sarà interessata marginalmente da un’altra depressione atlantica. Per tale motivo la Sala Operativa Regionale ha reso noto che è stata diramata un’allerta meteo codice giallo per alcuni settori. Sabato 14 febbraio sono attese precipitazioni deboli a Est, moderate ad Ovest, forse abbondanti sulla zona di Piancavallo. Quota neve sui 1000 metri circa. Marea sostenuta, non si esclude la possibilità di acqua alta.

