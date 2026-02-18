Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: precipitazioni abbondanti, nevose fino a bassa quota, forte vento e mareggiate

La Protezione Civile regionale del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico sulle zone FVG-B e FVG-C, per rischio idraulico costiero sulle zone FVG-C e FVG-D e per rischio neve e valanghe sulle zone FVG-A e FVG-B. L’allerta è valida alle ore 22:00 di oggi, mercoledì 18 febbraio, alle ore 12:00 di venerdì 20. Il pericolo valanghe è marcato (grado 3) su tutta la zona montana e forte (grado 4) oltre i 1400 metri di quota, con possibile interessamento delle viabilità sopra i 1000 metri nei punti soggetti a tale rischio. Sulla costa sono possibili problematiche legate all’acqua alta e alle mareggiate connesse con il moto ondoso sostenuto, in corrispondenza dei picchi di marea previsti per le 23:00 del di oggi e le 11:00 e le 23:00 di giovedì 19 febbraio.

“Giovedì 19 febbraio, un fronte atlantico arriverà sull’Italia, determinando sul Friuli Venezia Giulia l’afflusso di correnti umide da sud in quota e di Scirocco al suolo, nonché la formazione di una depressione sul Triveneto”. Per giovedì 19, sono previste “precipitazioni intense sulla zona montana e sulla Pedemontana, abbondanti su bassa pianura e costa. Quota neve a 800-1000 metri sulla fascia prealpina più esposta verso la pianura, mentre sarà più bassa altrove, anche a partire da 400 metri nelle valli più interne. Gli accumuli di neve fresca potranno raggiungere i 50cm a quote intorno a 1000 metri. Sulla costa soffierà Scirocco sostenuto, in particolare nelle ore centrali della giornata. In quota soffierà vento sostenuto da sud. Possibili mareggiate sulla costa tra Lignano e Grado e acqua alta in tarda serata”, si legge nel bollettino di allerta.

