Allerta Meteo, il Centro/Sud si prepara alla nuova violenta ondata di maltempo di lunedì e martedì: è di nuovo allarme per fenomeni estremi!

E’ una domenica di Carnevale all’insegna della spiccata instabilità sull’Italia: siamo nel cuore del mese di Febbraio, il periodo più freddo dell’anno, e il clima si comporta di conseguenza. Piove sulle Regioni Adriatiche con temperature tipicamente invernali: in pieno giorno abbiamo +10°C ad Ancona, Pescara, Termoli e Vieste. Freddo anche in Puglia con +11°C a Foggia e Barletta, +12°C a Bari e Taranto. Clima tipicamente invernale anche sulle isole maggiori, in Sardegna e Sicilia, nel cuore del Mediterraneo con piogge sparse e temperature basse: in Sicilia abbiamo +8°C a Ragusa, +9°C a Caltanissetta, +12°C a Pantelleria +12°C a pochi chilometri di distanza dalla Tunisia. In Sardegna +8°C a Sassari, +10°C a Iglesias e +12°C a Cagliari.

Le immagini satellitari in diretta mostrano ampie schiarite, al contrario, al Nord/Ovest e nelle Regioni centrali tirreniche dove il clima è decisamente più mite grazie al soleggiamento, seppur sempre in un contesto tipicamente invernale: abbiamo +13°C a Roma e Firenze, +11°C a Torino, +9°C a Milano.

Allerta Meteo: lunedì e martedì nuova violenta sfuriata di maltempo al Centro/Sud

Nel pomeriggio/sera di oggi, domenica 15 febbraio, avremo forti piogge al Sud, in Calabria e Sicilia, con locali nubifragi su Madonie e Nebrodi nel basso Tirreno. Fenomeni di instabilità anche su Lazio e Campania, con piogge sparse. Migliora invece al Centro/Nord. Ma in queste ore aumentano le preoccupazioni per la nuova forte on data di maltempo in arrivo proprio domani, lunedì 16 febbraio, con una coda di fenomeni meteo estremi anche dopodomani, martedì 17. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli confermano l’ennesima sfuriata di vento impetuoso e piogge alluvionali al Centro/Sud, per l’ennesimo transito ciclonico proveniente dall’oceano Atlantico.

Sulle Alpi sarà un lunedì di bufere di neve sui versanti esteri (Francia, Svizzera, Austria), con episodi di sfondamento su Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Trentino Alto Adige, nelle zone più vicine al confine. Ma a preoccupare maggiormente sarà il forte maltempo di lunedì sera al Centro/Sud, con forti piogge e temporali e con nuove precipitazioni alluvionali nella Calabria tirrenica, in modo particolare nel cosentino già provato dalla pesante alluvione del fiume Crati dovuta alle eccezionali precipitazioni dei giorni scorsi.

La mappa con le precipitazioni previste dal modello Moloch proprio per lunedì sera è impressionante:

Oltre al maltempo, avremo ancora una volta impetuosi venti di maestrale su tutto il territorio nazionale. Foehn sulle Alpi, ma soprattutto furiose mareggiate sul Tirreno con un fetch estesissimo e quindi nuove violente mareggiate sulle coste di Campania, Calabria e Sicilia. Il vento supererà nuovamente i 130km/h in Calabria, la Regione più colpita, tra lunedì sera e martedì.

Attenzione anche al calo delle temperature: stavolta farà freddo in modo intenso, infatti lunedì sera e martedì mattina la neve scenderà fino a quote collinari tra Abruzzo, Molise, Puglia, zone interne della Campania, Basilicata e Calabria. Parliamo di altitudini comprese tra 700 e 900 metri di quota.

