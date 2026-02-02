Allerta Meteo in Libia, scatta l’allarme inondazioni

Le autorità libiche hanno lanciato un’allerta per il rischio di possibili inondazioni a causa delle previsioni di forti piogge e temporali nelle regioni settentrionali del Paese, inclusa la capitale Tripoli. Il Ministero delle Risorse Idriche del Governo di Unità Nazionale ha invitato la popolazione a mantenersi lontana dai corsi d’acqua e dalle zone basse, sulla base dei dati diffusi dal Centro Nazionale di Meteorologia. Le previsioni indicano un aumento della nuvolosità e precipitazioni sparse, talvolta accompagnate da temporali, nelle aree comprese tra Tripoli e Misurata. Il rischio maggiore è atteso tra giovedì sera e la notte nelle zone nordorientali, da Bengasi fino alla regione di Al-Jabal Al-Akhdar, dove le piogge potrebbero causare accumuli d’acqua e il deflusso dei fiumi locali. Nel frattempo, la National Oil Corporation ha segnalato ritardi nello scarico di alcune petroliere e la chiusura temporanea di porti petroliferi a causa del maltempo, pur confermando la regolare prosecuzione della produzione di greggio. Con il miglioramento delle condizioni meteo, le attività portuali dovrebbero riprendere normalmente. Diverse navi cariche di carburante sono attualmente in attesa o in arrivo nei principali porti libici, con le maggiori scorte di benzina a Tripoli e di diesel a Zawiya.