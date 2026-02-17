Allerta meteo in Puglia: venti forti e mareggiate nelle prossime ore

Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile della Regione Puglia ha emanato un’allerta meteo dalle ore 20,00 di oggi e fino alla mezzanotte, per venti da forti a burrasca nord-occidentali, ovunque in attenuazione dalla serata. Mareggiate lungo le coste esposte. Dalla mezzanotte alle 9,00 di domani mattina, venti forti occidentali. Dalle ore 20:00 di oggi fino a mezzanotte, allerta gialla per rischio vento su tutta la Puglia Centrale. Dalla mezzanotte alle 9,00 di domani allerta gialla per rischio vento su Puglia Centrale Adriatica e bacini del Lato e del Lenne.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.