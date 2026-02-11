Allerta Meteo in Sardegna per rischio idraulico e idrogeologico, ecco dove

La Protezione Civile regionale della Sardegna ha emesso un’allerta meteo con codice giallo (criticità ordinaria), valida dalla mezzanotte di oggi e fino alle 18 di domani, giovedì 12 febbraio, per rischio idraulico e idrogeologico sulle aree dell’Iglesiente, del Campidano, di Montevecchio Pischinappiu, del Tirso e del Logudoro.

