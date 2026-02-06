Allerta Meteo Italia, la mappa che anticipa i nubifragi: EFI e flusso di vapore indicano un rischio in rapido aumento

C’è un dettaglio che, più di altri, permette di capire in anticipo quando il Mediterraneo sta entrando in una fase potenzialmente “pericolosa” sul piano delle piogge estreme: non la singola mappa delle precipitazioni, spesso ancora troppo incerta a medio termine, ma il segnale legato al trasporto di vapore acqueo in atmosfera. È proprio qui che entra in gioco uno dei prodotti più interessanti del centro europeo: l’Extreme Forecast Index (EFI) applicato al flusso di vapore acqueo. Parliamo di un indicatore progettato per rispondere a una domanda molto concreta: il modello sta prevedendo qualcosa di davvero fuori scala rispetto a ciò che considera normale? Nel caso specifico, l’EFI confronta la previsione dell’ensemble ECMWF con la climatologia interna del modello, evidenziando quando il trasporto di umidità risulta anomalo, cioè collocato negli estremi superiori della distribuzione statistica.

Perché il flusso di vapore conta più della pioggia a 5–10 giorni

Il flusso di vapore acqueo (spesso interpretato come IVT, Integrated Vapor Transport) rappresenta la quantità di umidità trasportata dal vento lungo l’intera colonna atmosferica. È il parametro che descrive, in modo fisico e robusto, la presenza di quei “nastri umidi” che in meteorologia sinottica sono noti come atmospheric rivers.

Quando questi corridoi di umidità diventano intensi e persistenti, aumentano drasticamente le probabilità di:

piogge abbondanti e continue

temporali organizzati

rigenerazione convettiva

piene fluviali e criticità idrogeologiche

alluvioni lampo, soprattutto sui rilievi esposti

Ed è qui che il prodotto EFI diventa operativo: il trasporto di vapore, infatti, è spesso più predicibile della precipitazione puntuale a medio termine.

Come leggere davvero l’EFI: non è una mappa di pioggia

L’EFI restituisce valori tra −1 e +1. Per il flusso di vapore acqueo, un valore vicino a +1 significa che quasi tutti i membri dell’ensemble stanno simulando un trasporto di umidità collocato nella fascia più estrema della climatologia.

In altre parole: non è “forse”, non è “una possibilità isolata”. È un segnale che il modello considera statisticamente raro.

A rendere l’informazione ancora più potente ci sono le linee di Shift of Tails (SOT): quando il SOT è positivo e marcato, vuol dire che una parte dei membri sta spingendo lo scenario oltre i percentili più alti, cioè in una zona che si avvicina a un evento da 1 su 100.

Ed è qui che entra in scena il pannello C99: il 99° percentile climatologico, ovvero il valore che, in media, viene superato solo in circa un caso su cento.

Mediterraneo sotto osservazione: corridoio umido tra Ionio ed Egeo

Nella configurazione attuale, il segnale più importante si concentra sul Mediterraneo centro-orientale, con un corridoio di flusso di vapore particolarmente intenso tra Mar Ionio, Mar Egeo e coste della Turchia.

In questo settore, la combinazione tra aria umida subtropicale e dinamica depressionaria aumenta sensibilmente il potenziale per precipitazioni molto abbondanti, soprattutto laddove l’orografia amplifica il sollevamento e la condensazione.

E l’Italia? Più ai margini, ma non fuori dal gioco

L’Italia, in questo scenario, non risulta centrata sul massimo del segnale, ma si colloca in una posizione delicata: ai margini del corridoio umido.

Questo significa che i settori più esposti potrebbero essere:

aree ioniche

basso Adriatico

tratti costieri dove un minimo mediterraneo o un fronte attivo riesca ad agganciare il nastro umido

In questi casi, basta poco — un minimo più profondo, una traiettoria leggermente diversa, una convergenza costiera — per trasformare un passaggio perturbato ordinario in un episodio di pioggia persistente e intensa.

Perché questo prodotto è un vero early warning

Dal punto di vista previsionale e di protezione civile, l’EFI del flusso di vapore è uno strumento prezioso tra giorno 5 e giorno 10, quando la pioggia puntuale è ancora incerta ma il pattern di umidità è già ben delineato.

In generale, valori di EFI superiori a 0.5, soprattutto con SOT positivo, meritano attenzione perché segnalano una fase in cui l’atmosfera sta caricando energia e umidità in modo anomalo.

Tradotto: il Mediterraneo sta preparando un evento potenzialmente severo, e ignorarlo in anticipo è spesso l’errore più comune.