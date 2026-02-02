Allerta Meteo, la Candelora porta un nuovo peggioramento: la prima regione colpita stasera

Dopo gli ultimi strascichi dell’intensa perturbazione di gennaio, che stanno interessando soprattutto l’estremo Sud con piogge residue e venti in attenuazione, la tregua sul fronte meteo sarà di breve durata. Gli ultimi aggiornamenti confermano infatti il proseguimento di una fase dinamica ed eccezionalmente piovosa anche nei primi giorni di febbraio, senza segnali di un ritorno stabile dell’alta pressione sul Mediterraneo. Già dalla serata di oggi, lunedì 2 febbraio, giorno in cui si celebra la Candelora, è atteso un nuovo peggioramento. Nubi in rapido aumento porteranno piogge inizialmente deboli, dapprima in Liguria, ma in estensione nel corso della sera a tutto il Nord/Ovest. In Piemonte è attesa neve a bassa quota.

La perturbazione attraverserà poi il Centro/Nord e la Sardegna, mentre al Sud prevarranno ancora condizioni più miti e asciutte, con temperature insolitamente elevate grazie ai venti di Scirocco. Nei giorni successivi sono attesi nuovi impulsi perturbati su gran parte del Paese.

In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Ecco di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio nelle prossime ore.

Allerta Meteo: il bollettino

Nella giornata di oggi, lunedì 2 febbraio, “il parziale aumento del campo di geopotenziale a 500 hPa garantirà un generale miglioramento del tempo su gran parte del dominio di previsione. Si segnala solo la possibilità di qualche rovescio al mattino lungo le coste siciliane e calabresi, specie messinese e vibonese, per l’influenza residua di una depressione sull’Egeo. In serata, invece, l’avvicinamento di una nuova saccatura atlantica provocherà un peggioramento tra la Costa Azzurra e la Liguria, con precipitazioni localmente sotto forma di rovescio“, si legge nel bollettino PRETEMP.

Allerta Meteo, la mappa PRETEMP

