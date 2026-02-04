Allerta Meteo, l’Aeronautica Militare avverte: “in 6 regioni burrasca forte, neve e temporali”

Allerta Meteo per vento con raffiche fino a burrasca forte, per nevicate intense ed abbondanti, e per “precipitazioni intense ed abbondanti, a prevalente carattere di rovescio o temporale“, tra oggi e domani, 5 febbraio 2026. In considerazione della situazione attesa, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 13 di oggi, 4 febbraio 2026, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.

Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale.

Allerta Meteo: nuovo avviso dell’Aeronautica Militare

“Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12 UTC del 04/02/26 persistono: per tutta la giornata di oggi , mercoledì 4 febbraio 2026, vento forte dai quadranti meridionali, con raffiche fino a burrasca o burrasca forte sulla Puglia , con mareggiate lungo le coste esposte e stato del mare fino a molto agitato su Adriatico centromeridionale e Canale d’Otranto;

, mercoledì 4 febbraio 2026, vento forte dai quadranti meridionali, con raffiche fino a burrasca o sulla , con mareggiate lungo le coste esposte e stato del mare fino a molto agitato su Adriatico centromeridionale e Canale d’Otranto; fino alla mattina di domani , giovedì 5 febbraio 2026, nevicate intense ed abbondanti, al di sopra dei 1000 metri su Veneto settentrionale e Friuli-Venezia Giulia .

, giovedì 5 febbraio 2026, intense ed abbondanti, al di sopra dei 1000 metri su settentrionale e . fino alla mattina di domani giovedì 5 febbraio 2026, precipitazioni intense ed abbondanti, a prevalente carattere di rovescio o temporale su Campania, Basilicata e Calabria, con particolare riferimento ai rispettivi settori tirrenici. Si prevede, dal pomeriggio di domani giovedì 5 febbraio 2026, e fino alla mattina di dopodomani, venerdì 6 febbraio 2026, stato del mare fino a molto agitato su Mar e Canale di Sardegna, in estensione nella giornata di dopodomani, venerdì 6 febbraio 2026, anche al Tirreno meridionale settore ovest“.

In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento

