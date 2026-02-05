Allerta Meteo, l’Aeronautica Militare avverte: “oggi e domani temporali e burrasca in 10 regioni”

Allerta Meteo tra oggi e domani in diverse regioni del Paese per precipitazioni intense ed abbondanti, a prevalente carattere di rovescio o temporale, venti forti con raffiche fino a burrasca forte e mareggiate. In considerazione della situazione attesa, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 13 di oggi, 5 febbraio 2026, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.

Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale.

Allerta Meteo: nuovo avviso dell’Aeronautica Militare

“Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12:00/UTC del 05/02/26. Si prevedono precipitazioni intense ed abbondanti, a prevalente carattere di rovescio o temporale: dalla sera di oggi , giovedì 5 febbraio 2026, e fino alle prime ore del mattino di domani venerdì 6 febbraio 2026, su Liguria e Toscana settentrionale;

dalle prime ore, e fino a tutta la prima parte della mattina di domani, venerdì 6 febbraio 2026, sul Lazio centromeridionale;

dalle prime ore, e fino a tutta la mattina di domani, venerdì 6 febbraio 2026, su Campania e Basilicata, quest'ultima con particolare riferimento al relativo settore tirrenico;

dalle prime ore, e fino a tutto il pomeriggio di domani, venerdì 6 febbraio 2026, sulla Calabria. I temporali saranno accompagnati da attività elettrica e forti raffiche di vento. Si prevedono venti forti settentrionali con raffiche fino a burrasca o burrasca forte: dalle prime ore, e fino alla prima parte della mattina di domani, venerdì 6 febbraio 2026, sulla Liguria. Si prevedono inoltre venti forti dai quadranti occidentali, con raffiche fino a burrasca o burrasca forte e mareggiate lungo le coste esposte: dalle prime ore, e fino a tutta la mattina di domani, venerdì 6 febbraio 2026, sulla Toscana;

dalle prime ore, e fino a tutto il pomeriggio di domani, venerdì 6 febbraio 2026, su Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia centrosettentrionale e Basilicata, quest'ultima con particolare riferimento al relativo settore tirrenico;

dalle prime ore, e per tutta la giornata di domani, venerdì 6 febbraio 2026, sulla Calabria. Si prevede infine, dal pomeriggio di oggi giovedì 5 febbraio 2026, e fino a tutta la mattina di domani, venerdì 6 febbraio 2026, stato del mare fino a molto agitato su Mar e Canale di Sardegna, in estensione nella mattina di domani, venerdì 6 febbraio 2026, anche alle aree comprese tra Tirreno meridionale – settore ovest e Stretto di Sicilia".

In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

