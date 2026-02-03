Allerta Meteo, l’Aeronautica Militare: “domani burrasca, neve e temporali in 5 regioni”

Allerta Meteo dalla giornata di domani, mercoledì 4 febbraio 2026, per “precipitazioni intense, a prevalente carattere temporalesco”, vento con raffiche fino a burrasca forte, mareggiate e “nevicate intense ed abbondanti“. In considerazione della situazione attesa, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 13 di oggi, 3 febbraio 2026, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.

Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale.

Allerta Meteo: nuovo avviso dell’Aeronautica Militare

“Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12 UTC del 03/02/26 si prevedono: dal pomeriggio di domani mercoledì 4 febbraio 2026, e fino alla mattinata di dopodomani giovedì 5 febbraio 2026 precipitazioni intense, a prevalente carattere temporalesco su Campania , Basilicata e Calabria , con particolare attenzione ai rispettivi settori costieri tirrenici;

mercoledì 4 febbraio 2026, e fino alla mattinata di dopodomani giovedì 5 febbraio 2026 precipitazioni intense, a prevalente carattere su , e , con particolare attenzione ai rispettivi settori costieri tirrenici; dalla seconda parte del mattino di domani mercoledì 4 febbraio 2026, e fino alle prime ore di dopodomani giovedì 5 febbraio 2026, vento forte dai quadranti meridionali, con raffiche fino a burrasca o burrasca forte sulla Puglia ; mareggiate lungo le coste esposte e stato del mare fino a molto agitato su alto Ionio e basso Adriatico;

mercoledì 4 febbraio 2026, e fino alle prime ore di giovedì 5 febbraio 2026, vento forte dai quadranti meridionali, con raffiche fino a burrasca o burrasca forte sulla ; lungo le coste esposte e stato del mare fino a molto agitato su alto Ionio e basso Adriatico; dalla serata di domani mercoledì 4 febbraio 2026 e fino al tardo mattino di dopodomani giovedì 5 febbraio 2026 nevicate intense ed abbondanti, al di sopra dei 1000 metri sul Friuli-Venezia Giulia“.

In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento

