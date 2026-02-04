Allerta Meteo Lazio: piogge e temporali dal pomeriggio di oggi

Allerta Meteo Lazio: previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, specie sui settori centro-meridionali

allerta meteo regionale
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © MeteoWeb

Il Centro Funzionale Regionale del Lazio ha diramato un’allerta meteo gialla per criticità idrogeologica ed idraulica, valida dal pomeriggio di oggi, mercoledì 4 febbraio, e per le successive 18-24 ore. Sono previste “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, specie sui settori centro-meridionali, con quantitativi cumulati da deboli a moderati”, si legge nel bollettino di allerta.

allerta meteo lazio 4-5 febbraio

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Leggi altri articoli di METEO LAZIO