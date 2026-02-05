Allerta Meteo Lazio, piogge e temporali: è allarme arancione, le aree colpite

La Protezione Civile regionale del Lazio ha diramato un’allerta meteo per criticità idrogeologica ed idraulica, valida dalla tarda serata di oggi, giovedì 5 febbraio, e per le successive 24-30 ore. L’allerta è gialla su tutto il territorio, tranne che per i Bacini Costieri Sud dove l’allerta per criticità idraulica è arancione. Sono previste “precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locale attività elettrica e forti raffiche di vento”, si legge nel bollettino di allerta.

