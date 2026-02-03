Allerta Meteo Lazio: piogge e temporali sulla regione

Il Centro Funzionale Regionale del Lazio ha diramato un’allerta meteo gialla per criticità idrogeologica valida su tutto il Lazio dal pomeriggio di oggi, martedì 3 febbraio, e per le successive 24-36 ore. Si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, inizialmente sui settori settentrionali, in estensione alle restanti zone della regione, con quantitativi cumulati generalmente moderati”, si legge nel bollettino di allerta.
Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:
Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.