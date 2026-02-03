Allerta Meteo Lazio: piogge e temporali sulla regione

Allerta Meteo Lazio: previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, inizialmente sui settori settentrionali, in estensione alle restanti zone della regione

allerta meteo regionale
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © MeteoWeb

Il Centro Funzionale Regionale del Lazio ha diramato un’allerta meteo gialla per criticità idrogeologica valida su tutto il Lazio dal pomeriggio di oggi, martedì 3 febbraio, e per le successive 24-36 ore. Si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, inizialmente sui settori settentrionali, in estensione alle restanti zone della regione, con quantitativi cumulati generalmente moderati”, si legge nel bollettino di allerta.

allerta meteo lazio 4 febbraio

