Allerta Meteo Lazio: previste piogge e temporali

L'allerta meteo nel Lazio è valida dal primo mattino di domani, giovedì 12 febbraio, e per le successive 12-18 ore

allerta meteo regionale
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © MeteoWeb

La Protezione Civile regionale del Lazio ha diramato un’allerta meteo gialla per criticità idrogeologica ed idraulica valida dal primo mattino di domani, giovedì 12 febbraio, e per le successive 12-18 ore. L’allerta interessa tutta la regione, ad eccezione dei Bacini Costieri Nord e del Bacino Medio Tevere. Si prevedono “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locale attività elettrica e forti raffiche di vento”, si legge nel bollettino di allerta.

allerta meteo lazio 12 febbraio

