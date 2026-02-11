Allerta Meteo Lazio: previste piogge e temporali

La Protezione Civile regionale del Lazio ha diramato un’allerta meteo gialla per criticità idrogeologica ed idraulica valida dal primo mattino di domani, giovedì 12 febbraio, e per le successive 12-18 ore. L’allerta interessa tutta la regione, ad eccezione dei Bacini Costieri Nord e del Bacino Medio Tevere. Si prevedono “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locale attività elettrica e forti raffiche di vento”, si legge nel bollettino di allerta.

