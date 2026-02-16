Allerta Meteo: le regioni più colpite dal nuovo peggioramento, “attenzione oggi pomeriggio”

Allerta meteo in questo inizio settimana, in particolare dal pomeriggio, per un nuovo peggioramento causato dal “transito di un fronte freddo nei bassi strati associato ad una saccatura fredda in quota“. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Ecco di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio nelle prossime ore.

Allerta Meteo: il bollettino

Nella giornata di oggi, lunedì 16 febbraio, “il transito di un fronte freddo nei bassi strati associato ad una saccatura fredda in quota (-26/-28°C a 500 hPa) causerà un peggioramento del tempo nella seconda parte della giornata, in particolare tra Romagna, regioni del Medio-Basso Adriatico, Appennino Centro-Meridionale e Basso Tirreno“, si legge nel bollettino PRETEMP. “Su queste aree è atteso lo sviluppo di rovesci e locali temporali, associati a piogge intense concentrate e a qualche grandinata di piccole-medie dimensioni. I primi fenomeni inizieranno a svilupparsi lungo l’Appennino tosco-romagnolo durante le prime ore del pomeriggio, in successivo e rapido spostamento verso Sud/Est. Non sono da escludere fenomeni vorticosi lungo le coste tirreniche centro-meridionali, dati i valori di CAPE 0-3km > 200 J/kg“.

Allerta Meteo: la mappa PRETEMP

