Allerta Meteo Liguria: domani burrasca e neve a bassa quota, ecco dove

Arpal ha emesso un’allerta meteo codice giallo per neve in Liguria, in particolare sui versanti padani di ponente e di levante (Zone D ed E) dalle 3 alle 11 di domani, giovedì 19 febbraio. L’avvicinamento di una perturbazione atlantica dalla Francia porta dalla serata di oggi, mercoledì 18 febbraio, un rapido peggioramento del tempo sulla Liguria. Sono attese precipitazioni nella notte e al primo mattino di giovedì, in particolare sul centro-levante (zone B, C ed E), e un rinforzo della ventilazione.

Le previsioni meteo

Nella tarda serata di oggi sono previste piogge e locali rovesci, soprattutto sul centro-levante, riporta Arpal in una nota. Venti localmente forti (40-50 km/h) dai quadranti meridionali su BCE, in ulteriore intensificazione nella notte. Mare molto mosso per onda di libeccio, in temporaneo calo su Centro-Ponente.

Per domani, fino al primo mattino piogge diffuse e rovesci di intensità moderata su BCE con cumulate significative e possibili cumulate puntualmente elevate. Bassa probabilità di temporali forti o organizzati su BCE a causa di una convergenza dei venti di Scirocco e Tramontana in spostamento dai settori centrali verso levante.

Quota neve in brusco calo su D ed E fino a fondovalle su Valle Stura, Valle Bormida e Valle Scrivia, con interessamento dei tratti autostradali (A26-A7-A6). Spolverate fino a 300-400 metri sull’interno della zona B. Venti settentrionali di burrasca (60-70 km/h) su AB, forti meridionali su C. Il moto ondoso è previsto in aumento, con mare fino ad agitato e mareggiate dalla sera di giovedì.

Fenomeni attesi

Nevicate fino a fondovalle sui versanti padani (zone D ed E).

Possibili temporali forti su BCE.

Venti forti o di burrasca.

Mare agitato dalla sera di giovedì.

Effetti

Le nevicate fino a fondovalle potranno creare disagi alla viabilità, in particolare sui fondovalle e sui tratti autostradali delle zone D ed E. In situazione di bassa probabilità di temporali forti, sono possibili allagamenti localizzati, piccoli smottamenti e danni puntuali legati alle raffiche di vento.

