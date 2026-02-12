Allerta Meteo Liguria: forti mareggiate nelle prossime ore, ulteriore peggioramento a San Valentino

Arpal conferma l’avviso meteo per mareggiata intensa in Liguria. A partire dalla serata di ieri si è assistito ad un aumento del moto ondoso sulle coste della regione con un’onda massima registrata nella notte dalla Boa Ispra di La Spezia di 4,8 m. Nelle prossime ore Arpal prevede un deciso e rapido aumento del moto ondoso con mareggiate anche intense su tutte le coste per onda lunga da sud/sud-ovest, con periodo – ossia l’intervallo fra un’onda e l’altra – fino a 9-11 secondi. Nelle prime ore della mattinata di domani, venerdì 13 febbraio, sono ancora previste mareggiate lungo le coste liguri, anche intense sul Levante e sulla zona del monte di Portofino, per onda lunga da sud-ovest con periodo fino a 9-11 secondi. Il moto ondoso è atteso in calo fino a molto mosso dal pomeriggio. Per la giornata di oggi si segnalano anche venti forti settentrionali sul centro ponente che persisteranno anche nella giornata di venerdì, con intensità tra moderata e forte.

Un ulteriore peggioramento avrà inizio nella serata di domani con piogge deboli nel pomeriggio/sera e proseguirà nella giornata di sabato 14 febbraio, quando l’ingresso di un vortice ciclonico nel Mediterraneo porterà sulla regione precipitazioni diffuse con cumulate significative, che avranno carattere nevoso sulle Alpi Liguri sopra i 900/100 metri, sopra i 1000-1200 m sui rilievi del Levante. Si attende inoltre un nuovo aumento della ventilazione settentrionale tra forte e di burrasca.

