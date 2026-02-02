Allerta Meteo Liguria: scatta il codice giallo, ecco dove nevicherà nelle prossime ore

Arpal conferma l’allerta meteo gialla per neve in Liguria sui versanti padani di ponente (Zona D) dalle 21 di oggi, ai quali si affiancano anche i versanti padani di Levante (zona E). Su entrambe le zone l’allerta nivologica proseguirà fino alle 9 di domani mattina.

La mattinata odierna è iniziata con cielo grigio e deboli piogge sparse. Ancora precipitazioni sparse dal pomeriggio, che in serata potranno avere intensità anche moderata sul centro della regione e potranno assumere carattere nevoso su D ed E a causa dell’abbassamento dello zero termico e della quota neve sui versanti padani. Arpal segnala infatti dalla serata deboli nevicate nell’entroterra con quota neve in calo fino al suolo su D e su parte orientale di E. Le nevicate proseguiranno fino alle prime ore della mattina di domani con accumuli sui versanti padani del savonese moderati su zone non sensibili e deboli sui tracciati autostradali (fino a 8-10 cm sulla Savona-Torino), mentre su E si attendono circa 2-4 cm sulle zone sensibili. Si segnalano inoltre possibili episodi di gelicidio, più probabili nelle zone interne del centro della regione (es. Valle Scrivia, Valle Stura). Precipitazioni con cumulate areali significative su A e B, fino a elevate su C. Esaurimento dei fenomeni a partire da Ponente dalle ore centrali di martedì 3 febbraio, pur con deboli piogge sparse residue.

I venti saranno in rinforzo dalla sera di oggi fino a forti domani (40- 60km/h), anche rafficati, da Nord su AB e da Sud-Est su C, in attenuazione dal pomeriggio. Locale disagio per freddo soprattutto nell’interno e su B.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.