Allerta Meteo Liguria: vento in rinforzo, mareggiate in arrivo

Arpal ha emanato l’avviso meteo per mareggiata intensa. A partire dalla serata di oggi in Liguria è atteso un graduale rinforzo della ventilazione dai quadranti meridionali. Sul ponente i venti soffieranno da sud/sud-ovest con raffiche di 40-50 km/h. Nel corso della notte l’intensità aumenterà ulteriormente sul ponente, con venti forti ancora di libeccio, raffiche fino a 50-60 km/h e moto ondoso con mareggiate per onda da sud-ovest e periodo di 8-9 secondi, spiega Arpal. Domani, giovedì 12 febbraio, il moto ondoso aumenterà ancora.

Sono previste mareggiate anche intense su tutte le coste per onda da sud/sud-ovest, con periodo – ossia l’intervallo fra un’onda e l’altra – fino a 9-11 secondi. Il moto ondoso tenderà a diminuire dalla giornata di venerdì 13 febbraio. Nelle prime ore del mattino sono ancora previste mareggiate intense sulle coste del levante e mareggiate sul centro-ponente, per onda lunga da sud-ovest con periodo fino a 9 secondi.

