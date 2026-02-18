Allerta Meteo Lombardia: domani piogge diffuse e vento forte, i settori più colpiti

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato oggi, 18 febbraio 2026, un’allerta codice giallo per rischio idrogeologico. Per la restante parte della giornata di oggi “si prevede tempo stabile, salvo deboli precipitazioni in tarda serata sull’Appennino. Venti deboli o al più moderati in quota; orientali in pianura, dai quadranti meridionali sui rilievi“, si legge nel bollettino. Per la giornata di domani 19 febbraio 2026, “si prevedono precipitazioni diffuse sui settori meridionali dalla notte, in rapida estensione al resto della regione nel primo mattino, più insistenti e significative sui settori Sudorientali ed in graduale esaurimento a partire da Ovest nella seconda parte della giornata. Venti da deboli a moderati ma con raffiche localmente forti, in rotazione nel corso della mattinata da Sud a Nord sui rilievi, da Est a Ovest in pianura“.
Allerta Meteo in Lombardia, la mappa di criticità
