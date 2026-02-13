Allerta Meteo, non è finita: stasera nuovo peggioramento da Ovest

Allerta meteo per un intenso flusso occidentale proveniente dall’Atlantico, che nei prossimi giorni favorirà la sequenza di perturbazioni dirette verso l’Italia. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Ecco di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio nelle prossime ore.

Allerta Meteo: il bollettino

“Sull’Italia fluiscono perturbazioni atlantiche in serie con moto zonale, le quali sono associate a profondi minimi di bassa pressione con intensa ventilazione sinottica e sistemi temporaleschi dinamici e a tratti ben organizzati“, si legge nel bollettino PRETEMP. Attivo, nelle prime ore della notte “un flusso da nordovest a tutte le quote sul Tirreno sudorientale, in concomitanza con l’ingresso di aria polare marittima fredda a 500 hPa, che incrementerà l’instabilità potenziale convettiva favorendo precipitazioni semistazionarie e a tratti stratiformi per sbarramento orografico dei rilievi tra Calabria tirrenica, salernitano e messinese“, con “rovesci a tratti convettivi, qualche grandinata piccola e qualche tromba marina, stante il CAPE 0-3 km attorno a 150-200 J/Kg. Un miglioramento seguirà con il passaggio della jet streak da ovest. Alcuni rovesci convettivi a cella singola/cluster tra notte e mattina si muoveranno dallo Ionio e basso Adriatico verso la Puglia. Qui le condizioni di shear scarso e la vicinanza al core freddo in quota, suggeriscono un maggiore rischio di grandine piccola, localmente anche con accumulo“.

In serata “una nuova saccatura atlantica si affaccerà da ovest, approfondendo un vistoso minimo di bassa pressione al largo della Costa Azzurra, che causerà raffiche di vento prevalentemente sinottiche. In direzione della Sardegna e della Corsica è previsto avvicinarsi un ramo del jet stream diffluente a 300 hPa, associato a un’anomalia di PV con intrusione secca in medio-troposfera e un fronte freddo individuabile dalla theta e a 850 hPa, preceduto da ventilazione meridionale nei bassi strati davanti alle coste occidentali sarde, con trasporto di momento e umidità. Dato il PWAT in aumento a 26-28 mm, con CAPE fino a 6-800 J/Kg, si prevedono forti piogge transitorie“, sottolinea PRETEMP. “Lo shear di tipo speed è previsto in aumento fino a 30 m/s davanti al fronte, che sarà costituito da uno o più squall line/bow echo. Al suo interno saranno probabili grandinate di piccole e medie dimensioni e trombe marine possibili, con il CAPE 0-3 km che raggiungerà 300 J/Kg nonostante la ventilazione sinottica“.

Allerta Meteo: la mappa PRETEMP

