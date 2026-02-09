Allerta Meteo, nuova perturbazione atlantica sull’Italia: le regioni colpite oggi

Prosegue l’allerta meteo per la sequenza di perturbazioni atlantiche che transitano nel Mediterraneo e sull’Italia, responsabili di numerose fasi di maltempo. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Ecco di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio nelle prossime ore.

Allerta Meteo: il bollettino

Nella giornata di oggi, lunedì 9 febbraio 2026, “una nuova perturbazione atlantica attraversa il dominio previsionale, con un peggioramento associato a precipitazioni anche a carattere di rovescio o breve temporale, in particolare tra Romagna, Centro-Sud e Isole Maggiori. I fenomeni risulteranno maggiormente diffusi fino alle ore centrali del giorno, a seguire diverranno più irregolari a macchia di leopardo“, si legge nel bollettino PRETEMP.

Allerta Meteo: la mappa PRETEMP

