Allerta Meteo, nuovo peggioramento da Ovest nel pomeriggio-sera | DETTAGLI

Allerta meteo per una nuova fase instabile che determinerà piogge convettive, locali gradinate e trombe marine. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Ecco di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio nelle prossime ore.

Allerta Meteo: il bollettino

“Una serie di veloci onde depressionarie, inserite un intenso flusso occidentale in quota che presenta rapide saccature alternate a temporanei promontori interciclonici, continuano ad scorrere in sequenza sul bacino del Mediterraneo, associate a sistemi frontali caratterizzati da onde corte. Una di queste depressioni si approssimerà dal pomeriggio-sera provenendo da Ovest dopo che la precedente si è colmata sulla penisola balcanica. Essa introdurrà una nuova fase instabile a partire dai mari più occidentali del dominio di previsione“, si legge nel bollettino PRETEMP. “Un Livello 0 è stato considerato per l’intero versante tirrenico a partire dalla Toscana, sulla Isole Maggiori, al Sud compreso il comparto adriatico e ionico, per finire al settore costiero balcanico centro-meridionale. Esso riguarderà piogge convettive che potranno essere amplificate dal lifting orografico sui versanti esposti alle correnti occidentali, locali gradinate di piccole dimensioni e qualche tromba marina, generalmente in mare aperto, ma possibile anche lungo le coste. Gli accumuli di pioggia potranno essere maggiori tra Toscana meridionale e alto Lazio per sistemi più perduranti lungo un’area di confluenza di basso livello sottovento alla Corsica, sebbene principalmente nella notte successiva“.

“L’arrivo della nuova depressione favorirà la formazione di rovesci e temporali a carattere irregolare e sparso inseriti in più ampia nuvolosità stratiforme, e con scarsa organizzazione dei sistemi convettivi. Il ritorno a correnti da sud-occidentali a meridionali nei bassi strati sull’avanzare dell’onda depressionaria rialzerà i valori di CAPE in serata tra i 700/800 J/kg, dopo una temporanea flessione, sufficiente a innescare una debole-moderata convezione, mentre la previsione di CAPE 0-3km >200 J/kg e la formazione di boundary di basso livello tra flussi da SSE e da SW, principalmente sull’area tirrenica, potranno favorire l’innesco di trombe marine, complici valori di LLS (17-20 m/s) e SRH 0-1 km (250-300 m2/s2) in serata. Un incremento del DLS 0-6 km fino a 25-30 m/s a partire dal comparto tirrenico potrà essere sufficiente a determinare qualche grandinata di piccole dimensioni, specie in mare aperto“, conclude PRETEMP.

