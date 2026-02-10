Allerta Meteo, oggi il maltempo insiste in 3 regioni | DETTAGLI

È ancora l’allerta meteo per il “treno” di perturbazioni atlantiche che transitano nel Mediterraneo e sull’Italia, responsabili di numerose fasi di maltempo. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Ecco di seguito il bollettino.

Allerta Meteo: il bollettino

“Si allontana verso est l’asse della saccatura associata alla precipitazioni del giorno precedente. Data l’instabilità bassa o nulla, non sono attesi temporali intensi. Non viene emesso alcun livello, ma si segnala la possibilità di rovesci isolati fra Campania e Calabria fra tarda mattina e pomeriggio, oltre a precipitazioni più intestenti sul Levante Ligure, che potrebbero essere in parte associate a una componente temporalesca“, riporta il bollettino PRETEMP. “Fra Liguria e Toscana sarà possibile un’intensificazione delle piogge nelle prime ore del giorno seguente“.

