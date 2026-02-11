Allerta Meteo, oggi temporali e grandine: ecco dove | MAPPA e BOLLETTINO

Allerta meteo per una saccatura in transito dal Mar Tirreno all’Adriatico, associata ad un fronte freddo al suolo, che causerà un temporaneo aumento dell’instabilità in diverse regioni. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Ecco di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio nelle prossime ore.

Allerta Meteo: il bollettino

“Una saccatura transita dal Mar Tirreno all’Adriatico, associata ad un fronte freddo al suolo. Questo causerà un temporaneo aumento dell’instabilità su Sardegna, Mar Tirreno, Sicilia e infine basso Adriatico e Ionio“, si legge nel bollettino PRETEMP. “Su queste zone sono probabili alcuni temporali passeggeri, eventualmente associati a grandine di piccole dimensioni. Non è esclusa la formazione di qualche tromba marina“.

Allerta Meteo: la mappa PRETEMP

