Allerta Meteo Piemonte: codice giallo per valanghe nel Cuneese

“Con il rialzo termico oggi ancora allerta gialla per valanghe su basso cuneese. Nella giornata odierna è previsto tempo stabile e in prevalenza soleggiato. Domani mattina sarà possibile la formazione di foschie o locali nebbie in pianura, mentre al pomeriggio sarà possibile qualche debole pioggia sparsa sul Piemonte meridionale e centrale, più probabile al confine con la Liguria“: è quanto si legge nel bollettino di allerta meteo pubblicato oggi 6 febbraio 2026 da Arpa Piemonte, che ha previsto un codice giallo.

“Da domenica pomeriggio un nuovo fronte porterà deboli precipitazioni diffuse, con neve a 1000-1100 m, leggermente inferiore sul Cuneese“, aggiunge il bollettino di vigilanza.

Allerta Meteo in Piemonte, i bollettini

