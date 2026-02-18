Allerta Meteo Piemonte: domani neve a bassa quota e rischio valanghe, ecco dove

Allerta meteo gialla in Piemonte domani “per neve nei settori meridionali (F,G,H) e per valanghe sui rilievi del Torinese (zone C e D). Oggi ancora tempo stabile, dalla notte precipitazioni in estensione dal meridione fino all’intera regione con nevicate a tratti a carattere di rovescio sull’Alessandrino. Quota neve tra 200 e 400 m a sud-est, 300-500 m a sud-ovest, 400-600 m sulle restanti pianure, maggiore di 700 m sulle Alpi, in rapida ascesa sulle pianure a fine mattinata di domani. Attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio. Vento forte prima da ovest poi da nord sulle Alpi“: è quanto si legge nel bollettino di allerta meteo pubblicato oggi 18 febbraio 2026 da Arpa Piemonte, che ha previsto un codice giallo.

