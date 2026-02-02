Allerta Meteo Piemonte, inizia il peggioramento: neve in pianura nella notte, ecco dove

“Allerta gialla per neve e valanghe nel Piemonte meridionale. Tempo in deciso peggioramento a partire dal pomeriggio odierno, con fase più intensa attesa dalla notte quando le precipitazioni saranno diffuse, localmente forti sul settore meridionale. Quota neve in calo in nottata fino ai 100-300 m sulle pianure dal Torinese verso il basso Piemonte, sui 300-500 m altrove. Gelicidio nelle valli sudorientali fino al primo mattino di domani. Nel corso della mattinata di domani, veloce miglioramento a partire da sudovest“: è quanto si legge nel bollettino di allerta meteo pubblicato oggi 2 febbraio 2026 da Arpa Piemonte, che ha previsto un codice giallo.

