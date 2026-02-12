Allerta Meteo Piemonte: venti intensi e neve sulle Alpi, pericolo valanghe

Arpa Piemonte ha emesso un’allerta gialla per valanghe. “Venti intensi sulle Alpi, con foehn fino agli sbocchi vallivi fino al primo mattino di domani; precipitazioni sulle Alpi, nevose sopra ai 1400-1500 metri. Da domani sera precipitazioni diffuse, prima deboli con quota neve sui 1000-1100 metri in intensificazione dalla notte fino a valori moderati o localmente forti a sud, e quota neve in calo fino agli 800-900 metri sul Cuneese. Da sabato pomeriggio esaurimento delle precipitazioni e nuova intensificazione della ventilazione”, si legge nel bollettino di allerta.

