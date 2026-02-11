Allerta Meteo Piemonte: vento forte in arrivo, domani codice giallo per le valanghe

“Allerta gialla per valanghe domani. Oggi e domani vento intenso sui settori alpini, in particolare quelli occidentali, con condizioni di foehn fino agli sbocchi vallivi. Precipitazioni sulle Alpi in attenuazione pomeridiana e nuova intensificazione dalla notte, con valori anche moderati sui settori occidentali domani“: è quanto si legge nel bollettino di allerta meteo pubblicato oggi 11 febbraio 2026 da Arpa Piemonte, che ha previsto un codice giallo.

“Oggi e domani il fenomeno più rilevante sarà il vento intenso sui settori alpini, in particolare quelli occidentali, con condizioni di foehn fino agli sbocchi vallivi“, rimarca il bollettino di vigilanza. “Precipitazioni sulle Alpi in attenuazione pomeridiana e nuova intensificazione dalla notte, con valori anche moderati sui settori occidentali domani. Qualche piovasco potrà raggiungere le pianure occidentali nella mattinata di giovedì. Nuovo peggioramento da venerdì sera“.

Allerta Meteo in Piemonte, i bollettini

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.