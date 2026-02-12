Allerta Meteo prorogata in Toscana per mareggiate e vento

Allerta meteo gialla in Toscana prorogata dalla Sala operativa per mareggiate e vento forte fino alle ore 12 di venerdì 13 febbraio su costa e Arcipelago. Raffiche fino a 70-80km/h o localmente superiori sull’Arcipelago e sulla costa centrale. Lo comunica sui social il Presidente Eugenio Giani.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.