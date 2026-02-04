Allerta Meteo Puglia: codice arancione per vento forte

È stata diramata un’allerta meteo arancione per rischio vento sulla Puglia centro-adriatica e sui bacini dei fiumi Lato e Lenne, mentre sul resto della regione è stata emessa un’allerta gialla per lo stesso rischio. È quanto riporta il nuovo bollettino diffuso dalla Prefettura di Bari, in vigore dalle ore 10 di oggi fino alle ore 20. Sono attesi venti intensi, da forti fino a burrasca, provenienti dai quadranti meridionali, con successiva rotazione verso quelli occidentali, oltre a possibili mareggiate lungo i litorali esposti.

