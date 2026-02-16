Allerta Meteo Puglia: codice arancione per vento su tutta la regione

La Protezione Civile regionale della Puglia ha emesso un’allerta meteo arancione per vento su tutta la regione, valida dalla mezzanotte e per le successive 20 ore. Sono previsti venti da forti a burrasca nord-occidentali e mareggiate lungo le coste esposte.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.